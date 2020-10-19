"Планируется ввести ограничение на время работы ресторанов. Они будут работать до 23:00", — сказал вице-губернатор Евгений Елин в видеокомментарии, распространенном пресс-службой Смольного.

"Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения", — добавил он.

Когда будут введены такие ограничения, Елин не уточнил.

По данным СМИ, ограничения заработают с 26 октября для всего общепита.