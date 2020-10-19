"В 16:45 (местного времени) в международном аэропорту Ханты-Мансийска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "ЮТэйр", следующий по маршруту Москва — Сургут рейсом 295. Причина посадки — состояние одной из пассажирок, которой потребовалась срочная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что врачи скорой помощи установили, что пассажирка, страдающая сахарным диабетом, оказалась в состоянии гипергликемии. Оказанная на месте помощь медиков позволила женщине продолжить полет. После дозаправки в 17:39 (местного времени) борт вылетел в Сургут.