"На этой неделе с учетом того, что в указ (о режиме повышенной готовности — ИФ) внесены изменения, прошу организовать выборочно проверку мест размещения на наличие предоставленных справок ПЦР при заселении", — сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города в понедельник.

Также глава города попросил проконтролировать соблюдение масочного режима и запрета на групповые экскурсии. По его словам, государственные перевозчики более ответственно относятся к соблюдению введенных правил, а у частников "продолжается легкость бытия".

Как сообщалось, в Севастополе на две недели закрыли театры и кинотеатры, запретили проведение больших свадеб, групповых экскурсий и размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на COVID-19.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1,7 тыс. человек, 51 пациент умер. Рекордный для региона суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 19 октября — 51.