Фото: hotelcovid.cz

Размещение для приятного проведения карантина предложила постояльцам сеть Czech Inn Hotels. В одном из ее отелей, расположенном в центре Праги, ждут гостей с нетяжелыми симптомами, которые хотят провести карантин в изоляции, чтобы не заразить близких.

Как уточняет издание, четырехзвездочный отель Legerova 9 уже принял первых постояльцев, в основном, это обеспеченные люди. Весь процесс заселения происходит бесконтактно. Гости бронируют номера только через интернет или телефону. При бронировании от них требуется упомянуть все, что им может понадобиться во время пребывания. На стойке регистрации нет персонала – заселение происходит с помощью виртуального помощника на экране, а ключ ожидает гостей в двери. Продолжительность пребывания зависит от длительности болезни, покидать номер в течение всего времени пребывания в отеле нельзя. После каждого постояльца номер будет закрываться на сутки для полной дезинфекции.

Постояльцы могут заказать доставку еды, а также услуги прачечной – для этого необходимо сложить вещи для стирки в специальный мешок и оставить за дверью. Застилать кровати они должны сами. В отеле работает дежурный врач, в случае ухудшения здоровья администрация организует госпитализацию.

Гостям доступны стандартные номера стоимостью от тысячи шведских крон (примерно 8,8 тыс. рублей), номера бизнес-класса и апартаменты за 2 тыс. крон (17 тыс. рублей). Можно заказать завтрак, полупансион или пансион.

В управлении сети Czech Inn Hotels находятся 23 отеля на 6 тыс. мест в чешской столице и несколько отелей в Брно и на курорте Гаррахов. Как заявил управляющий директор компании Ярослав Слобода, идея размещения больных появилась после того, как власти Чехии на прошлой неделе объявили о повторном введении полного карантина. «Если сервис будет востребован, мы предложим подобную услугу и в других отелях», — сказал он.

Слобода также заметил, что это решение позволит компании снизить убытки – бронирования отелей сети сократились из-за пандемии коронавируса на 75% по сравнению с прошлым годом.

По данным издания, Ассоциация отелей и ресторанов Чешской республики ведет переговоры с правительством об организации размещения в отелях заболевших ковидом с не тяжелыми симптомами, что позволит справиться с нехваткой мест в больницах.

В Чехии 17 октября был поставлен третий подряд суточный рекорд по числу заражений коронавирусом – 11,1 тыс. По сравнению с предыдущим днем оно выросло на 1,4 тыс. Всего в стране заболели 160 тыс. человек, 1,2 тыс. умерли. Власти страны объявили о переводе школ на дистанционное обучение и закрытии баров и ресторанов с 14 октября.