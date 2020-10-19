Рейсы на самолетах Airbus A320 будут выполняться по средам, субботам и воскресеньям из аэропорта "Домодедово" в 13.40 мск. Обратный рейс будет отправляться в 16.55 мск. Билеты на новый авиарейс уже поступили в продажу.

"Этой зимой мы рады предложить путешественникам из Москвы новое направление для активного зимнего отдыха — горнолыжные склоны Хибин. Сезон на севере начинается уже в ноябре и длится вплоть до начала мая. Разнообразие трасс впечатляет: интересно будет и новичкам, и продвинутым фрирайдерам. Бонус к комфортному катанию — возможность увидеть чудо северного сияния", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по стратегии S7 Group Григория Давыдова.

Как сообщалось, 1 июля авиакомпания S7 возобновила полеты из Санкт-Петербурга в аэропорт "Хибины" после того, как с 3 апреля аэропорт был временно закрыт из-за эпидемиологической ситуации в Мурманской области и Кировско-Апатитском районе в частности.

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от города Апатиты. Был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году. Преимущественно аэропорт обслуживает жителей южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.

Регулярные рейсы из аэропорта "Хибины" выполняют авиакомпании "Северсталь" и "Сибирь" (входит в группу S7). География полетов включает в себя Санкт-Петербург, Москву, Череповец, в летний сезон — Сочи и Анапу.