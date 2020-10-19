«В третьем квартале бизнес-туристы стали активнее путешествовать по России – рост спроса на проживание в российских отелях по сравнению со вторым кварталом текущего года составил 290%. Однако восстановление деловых мероприятий и командировок происходит медленно, и число ночей достигло лишь половины объемов прошлого года, а в зарубежных отелях – 5%», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе компании.

По ее данным, наиболее часто на территории России бизнес-туристы останавливались в трехзвездочных отелях. Спрос на эту категорию объектов размещения пострадал в наименьшей степени, хотя и упал в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«Среди самых востребованных городов у представителей бизнеса – Москва, на втором месте с небольшим отставанием Санкт-Петербург. Также в топ-10 по числу забронированных бизнес-туристами ночей в третьем квартале вошли Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ноябрьск, Уфа, Тюмень, Красноярск и Казань», — сообщили в компании.

Наиболее часто с июля по сентябрь путешествовали по России представители ритейла. На них приходится треть всех ночей, проведенных бизнес-туристами в объектах размещения, причем падение относительно прошлого года составило лишь 30%. Представители добывающей и обрабатывающей промышленности, которые в 2019 году занимали первое место по этому показателю, останавливались в отелях на 45% реже. Третье место по числу ночевок в отелях в этом году заняли сотрудники фармацевтических компаний.

Доля зарубежных бронирований у деловых туристов, по данным «Аэроклуба», составила 1% от общего числа ночей, что на 13% ниже доли прошлого года. Лидерами по проживанию за границей стали представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики (37% от общего объема), FMCG-компании (20%), а также финансовые и консалтинговые компании (8%). IT-компании, которые годом ранее занимали третью строчку, переместились на пятую, их командировки за рубеж составляют лишь 2% от прежних объемов.

«Мы видим, как от месяца к месяцу растет интерес бизнеса к живому общению, – восстанавливаются командировки, в сентябре начали проходить деловые мероприятия. Прогнозировать дальнейшую динамику сложно, так как эпидемиологическая обстановка меняется очень быстро», – считает гендиректор агентства «Аэроклуб» Юлия Липатова.