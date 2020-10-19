"Такие программы разработаны практически в каждом санатории Ставрополья. Они направлены на укрепление иммунитета и выносливости организма, воздействуют на нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы", — сказал представитель министерства.

Тем, кто перенес коронавирус, предложат такие процедуры, как электрофорез, магнитотерапия, кислородная барокамера, спелеотерапия ("соляная" комната).

"Есть и самая холодная процедура — криотерапия, с помощью которой за три минуты при температуре воздуха минус 82 градуса иммунитет получает мощнейший толчок, а бонусом — омолаживающий эффект", — добавили в Минтуризма.

Кроме того, улучшить состояние здоровья помогут правильное питание, лечебная физкультура и прогулки по терренкурам, которые есть в каждом курортном городе Ставрополья.

"В программы оздоровления организма также включены лечебные ванны, грязевые аппликации, микроклизмы из настоя лекарственных трав", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что эти оздоровительные программы также подойдут тем, кто перенес стресс из-за длительной самоизоляции.

По данным министерства, туристам, приезжающим на отдых в санатории края, при себе необходимо иметь только справку об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14 дней. Такая справка должна быть выдана не позднее, чем за три дня до отъезда.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".