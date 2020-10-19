Авиакомпании страны в прошедшем месяце перевезли в общей сложности 47,75 млн пассажиров, что составляет 98% от показателя за сентябрь 2019 года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Китая. Относительно августа текущего года пассажиропоток вырос примерно на 5%.

Объем грузовых авиаперевозок в сентябре составил 665 тыс. тонн, что составляет 96,4% от показателя за тот же месяц годом ранее.

Уровень пунктуальности полетов китайских авиакомпаний в прошлом месяце составлял 81,1% по сравнению с 78,1% в августе, сообщает агентство "Синьхуа".