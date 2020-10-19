Как сообщает пресс-служба ульяновского аэропорта "Баратаевка", Nordwind с 15 ноября будет выполнять регулярные рейсы в Cочи по средам и воскресеньям.

В летнем расписании рейсы из Ульяновска в Сочи и обратно Nordwind выполняет по понедельникам и четвергам, эти рейсы будут выполняться по 22 октября включительно, следует из расписания аэропорта.

Аэропорт "Баратаевка" начал принимать авиарейсы 11 сентября 2018 года после реконструкции летного поля, которая велась с 2016 года. В 2019 году аэропорт "Баратаевка" обслужил рекордное количество пассажиров в постсоветской истории — 344,2 тыс. человек.