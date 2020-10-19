"#KRAKEN Михаила Цатуряна будто заплывает в Москву-реку и весь покрыт этикетками продуктов, которые загрязняют мировой океан в промышленных масштабах: пластиком, литием, алюминием", — говорится в сообщении.

Кракен — морское чудовище из исландских мифов, огромный головоногий моллюск, который топит корабли. Арт-объект предлагает задуматься о том, что в наши дни кракен — это тот мусор, который сейчас находится в мировом океане, и он никак не менее страшен.

"Начинать нужно с себя, и именно поэтому на Кракене среди прочих логотипов есть и мой — как напоминание самому себе о необходимости сортировки мусора и разумном потреблении. Надеюсь, моя работа заставит кого-то задуматься о спасении планеты или хотя бы о том, чтобы в следующий раз донести мусор до ближайшей урны", — рассказал автор работы Михаил Цатурян.

Инсталляция #KRAKEN входит в проект Inflatable Candies. В этой коллекции скульптуры животных сделаны нарочито упрощенно, и только несколько характерных деталей позволяют угадать прототип. Каждая скульптуры обращает внимание на одну из острых социальных проблем.

Скульптура #KRAKEN была создана в 2020 году по заказу Андрея Левина для галереи #DARKART и показывается впервые. В 2021 году она будет представлена на фестивале Burning Man в Неваде (США).