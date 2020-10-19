"Это высокий результат в условиях полного отсутствия иностранных туристов, и безусловно, снижения потоков отечественных посетителей на фоне распространения коронавируса", — сказала Манилова на встрече с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Она отметила, что "это закономерный процесс, поскольку именно Эрмитаж был флагманом по креативной работе с посетителями в онлайн-режиме весной этого года. Сейчас зрители приходят, чтобы увидеть уникальные коллекции своими глазами".

На встрече Пиотровский продемонстрировал систему маршрутизации потоков посетителей, позволяющую полностью избежать встречного движения групп и отдельных гостей, что делает визит в музей еще более безопасным.