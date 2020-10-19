По информации ведомства, в третьем квартале доходы от посетивших страну иностранцев составили лишь $42,6 млн — в 26,5 раза меньше показателя июля-сентября 2019 года.

За 9 месяцев 2020 года Грузию посетили 1 млн 595,6 тыс. иностранцев, что в 4,5 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 961,2 тыс. человек (снижение в 4,2 раза).

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии и иностранцев, путешествующих чартерными рейсами.

Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире уже четыре раза откладывалось, последний раз — до 31 октября 2020 года. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев — 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Из них туристов было 5 млн 80,5 тыс. человек (рост на 6,8%). Доходы республики от международного туризма в прошлом году увеличились на 1,5% — до $3 млрд 269 млн (18,4% ВВП).