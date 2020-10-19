По ее словам, прощание пройдет в кругу только самых близких родственников. Это была последняя воля Грамолиной.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Грамолиной.

"Наталью Николаевну знали не только как энергичного руководителя и преданного своему делу профессионала, но и как открытого, талантливого, жизнерадостного человека. Она вносила огромный вклад в развитие музейного дела в Тульской области, сохранение и приумножение культурного наследия нашего региона. Уверен, что светлая память о Наталье Николаевне навсегда останется в наших сердцах", — отметил Дюмин.

Свои соболезнования также выражают работники музейных учреждений региона, деятели культуры и искусства.

Грамолина — жена Фёдора Дмитриевича Поленова, внука художника-передвижника Василия Поленова. Работала в музее-заповеднике Поленова с 1970 года. С 1990 по 2011 годы занимала пост директора музея, с 2014 года — заместителя директора по научной работе, с 2017 года — главного хранителя заповедника. Учредитель Ассоциации музейных работников регионов России.

Награждена медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" двух степеней, орденом Почета. Почетный гражданин Тульской области.