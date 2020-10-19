"С 1 декабря возобновится ежедневное движение электропоездов "Ласточка" из Перми в Екатеринбург. Соответствующее решение принято Уральским филиалом АО "Федеральная пассажирская компания", — говорится в сообщении.

Первый поезд из Екатеринбурга в Пермь отправится 1 декабря в 17:51 по местному времени, из Перми в Екатеринбург — 2 декабря в 6:42 по местному времени. "Ласточки" по маршруту будут курсировать ежедневно.

Время в пути будет сокращено: из Екатеринбурга в Пермь поезда будут идти 4 часа 58 минут (на 38 минут быстрее), а из Перми в Екатеринбург — 4 часа 43 минуты (на 33 минуты быстрее).

Отмечается, что до 25 декабря цены на поездки будут снижены более чем вдвое. Стоимость билета составит от 398 до 403 рублей, в то время как обычная цена поездки на "Ласточке" — 1051 рубль.

"Ласточки" по маршруту Пермь-Екатеринбург начали курсировать с 9 декабря 2019 года. Время в пути до Екатеринбурга составляло 5 часов 16 минут, до Перми — 5 часов 36 минут.

Весной текущего года, когда в Россию пришла эпидемия коронавируса, движение "Ласточек" по этому маршруту было временно приостановлено.