Авиакомпания будет летать по данному маршруту раз в 10 дней на самолетах Boeing-767. Время в пути составит 9 часов 15 минут.

Острова Занзибар являются автономией в составе Танзании с административным центром в городе Занзибар.

"После того как власти разрешили полеты в Танзанию, Utair сразу заявил о своем намерении открыть регулярное авиасообщение с островом Занзибар. Маршрут хорошо знаком пилотам авиакомпании: Utair летал в Танзанию в рамках поддержки гуманитарных миссий ООН. Utair — единственная российская авиакомпания, которая будет выполнять регулярные рейсы по данному маршруту", — сообщил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, слова которого приводятся в сообщении.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Авиакомпания летает более чем по 140 направлениям в России.