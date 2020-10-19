Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Etihad Airways приземлился в международном аэропорту имени Бен-Гуриона вблизи Тель-Авива. Позднее в понедельник самолет вылетит в Абу-Даби с израильской туристической делегацией на борту.

В Etihad Airways в свою очередь сообщили, что в будущем планируют наладить регулярное пассажирское авиасообщение между ОАЭ и Израилем.

Однако, напоминает агентство, это не первый полет между двумя странами. Так, 31 августа в Абу-Даби приземлился первый рейс из Израиля с делегациями американских и израильских официальных лиц: перелет был выполнен в рамках налаживания отношений между ОАЭ и Израилем.

В минувшем сентябре ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашение о нормализации отношений. До этого с Израилем устанавливали дипотношения только две арабских страны — Египет в 1979 году и Иордания в 1994 году.

Накануне в Манаме Бахрейн и Израиль подписали соглашение об официальном установлении дипотношений.