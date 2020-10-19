Число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву вырастет до трех раз в неделю, в Мале — до четырех.

С 5 ноября "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы Москва-Токио. На первом этапе они будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем — дважды в неделю.

С 17 октября перезапущены регулярные рейсы из Москвы в Белград (Сербия), напомнили в компании.

Правительство РФ сообщило о возобновлении рейсов в Сербию, Японию (а также на Кубу) и увеличении частот на ранее открытых направлениях в Минск, Женеву и Мале на прошлой неделе.