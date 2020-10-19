"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 15 982 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 184 (26,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тыс. до 10 тыс. к началу октября, и за две недели возросло до 15 тыс. случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 тыс. 376.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 767 человек были выписаны по выздоровлению, 51 пациент скончался.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 415 тыс. 316 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 24 тыс. 366 человек.

"Количество выписанных за весь период составило 1 млн 75 тыс. 904 человека, в том числе 5 тыс. 328 были выписаны за последние сутки", — говорится в сообщении оперштаба.