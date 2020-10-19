«Решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в частности, в Турцию, было преждевременным. Именно отдыхающие привезли нам с юга «вторую волну» коронавируса. В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны», — написал он в своем Телеграм-канале.

Как считает Жириновский, в будущем поездки можно возобновлять только в те страны, где эпидемия остановлена.

Сообщение руководителя фракции вызвало широкий общественный резонанс, многие подписчики согласились с мнением Жириновского, другие отметили необходимость закрытия ночных клубов и баров, неэффективность масочного режима для защиты от ковида. Кроме того, некоторые россияне полагают, что рост числа случаев заражений коронавирусом связан с толпами людей в очередях на сдачу теста в аэропорту.

Между тем, главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников не согласен с тем, что вторая волна ковида началась из-за россиян, вернувшихся с отдыха за рубежом.

«И не правда, и не правильно. Никто ничего не привозил. Потому что никакой ковид никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем. Потом будет опять спад, а потом опять подъем. По синусоиде. Вероятно каждые несколько месяцев. С прогнозируемым снижением количества тяжелых случаев на фоне роста бессимптомных. Когда мы, наконец-то, все поймём, что коронавирус – это навсегда, он пришёл и занял своё место в длинном ряду тысяч вирусов и бактерий с которыми мы сосуществуем?», — написал он в своем Телеграм-канале.

По словам Мясникова, впоследствии медицина полностью перестроится на сосуществование с новым вирусом, пока он сам не выродиться в ОРЗ.