"Это поселение в основном относится к золотоордынскому времени — XIV век нашей эры. Оно знаково тем, что мы получили массовый материал. В частности, раскопаны необыкновенные хозяйственные ямы, которые позволяют лучше познать жизнедеятельность этого периода", — сказал Кислый.

Всего археологи раскопали 4,4 тыс. кв. м. На этой территории они нашли фрагменты винных амфор, чаш и различной керамики, а также большое количество костей — крупного и мелкого рогатого скота, а также, вероятно, съеденных собак. По золе ученые сделали предварительные выводы о том, что природа восточного Крыма отличалась от современной: топить приходилось камышом, а водные артерии были богаче.

Более подробно о жителях поселения в местности, которая получила название Аджиэль, могут рассказать различные экспертизы, отметил собеседник агентства. Ссылаясь на свои этнографические наблюдения, он предположил, что оно могло быть деревней паломников на пути к святым местам.

По словам Кислого, рядом с деревней золотоордынского периода обнаружены следы более древних и интересных для ученых поселений. Предположительно, они существовали в эпоху бронзы — в конце 3 тыс. до н.э. В частности, найдены некрополь и курган с несколькими погребенными в разные периоды.

Изучение древних поселений на востоке Крыма ученые рассчитывают продолжить в следующих сезонах.