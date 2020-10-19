Как подчеркивают в TSA, риск заразиться в самолете гораздо ниже, чем многие думают. При этом главная рекомендация для пассажиров – использовать маску для лица на протяжении всего полета и держаться подальше от других путешественников во время прохождения предполетных формальностей. Дистанция должна быть по возможности не менее двух метров.

Еще одна рекомендация касается лотков, в которые пассажиры складывают вещи перед тем, как проходить контроль безопасности. «Дело в том, что еще в 2016 году Ноттингемский университет и Финский национальный институт здравоохранения провели исследование, чтобы выявить наиболее загрязненное место в аэропортах. Им оказались лотки, которые ставятся на ленты сканеров безопасности. Пассажиры кладут в них самые разные вещи, в том числе зубные протезы, ингаляторы, зубные щетки, обувь, пакеты для подгузников и множество других. На половине из проверенных объектов оказались вирусы гриппа и простуды. После начала пандемии TSA рекомендовала аэропортам тщательнее проводить уборку и дезинфицировать лотки, но проблема остается», — пишет Express.

Поэтому пассажирам рекомендуют по максимуму складывать мелкие личные вещи – ремни, кошельки, часы, телефоны, украшения и т.п. – в ручную кладь. Если у вас будет одна сумка, вам не нужно будет много раз трогать лотки, рискуя заразиться коронавирусом, гриппом или простудой.

Рекомендация чаще мыть руки с мылом стала традиционной после начала пандемии коронавируса. «В том числе, это необходимо делать до и после прохождения проверки безопасности. Если мытье невозможно, используйте санитайзеры с содержанием алкоголя не менее 60%», — пишет издание.

Кроме того, TSA рекомендует авиапассажирам раньше приезжать в аэропорт, чтобы спокойно пройти все процедуры. «Коронавирус повлиял на число сотрудников аэропортов, которые заняты на регистрации, проверке безопасности и в других службах. Поэтому время прохождения предполетных формальностей увеличилось», — пишет Express.

Как напоминает издание, для пассажиров будут полезны и другие советы по предотвращению заражения. Такие, например, как избегать рукопожатий и в целом близких контактов с другими людьми или стараться не трогать глаза, нос и рот.

В мире на 19 октября коронавирусом заразились 40 млн человек, умерли более 1,1 млн.