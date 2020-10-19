"Глава города был экстренно госпитализирован с коронавирусом около недели назад", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он также уточнил, что болезнь протекает в средней форме, состояние стабильное.

"Василий Александрович остается на связи со своими заместителями, дает поручения", — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе до 31 октября действие режима повышенной готовности.

На Кубани ужесточен масочный режим. Маску необходимо надевать в местах массового пребывания людей не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Также сохраняется жесткий режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.