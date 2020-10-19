"Главная выставка страны подготовила виртуальный гид, посвященный отреставрированным достопримечательностям", — говорится в сообщении.

Путеводитель представляет собой карту, на которой обозначены 16 точек: павильоны, фонтаны и другие восстановленные объекты ВДНХ. Нажав на любую из них, пользователь может увидеть фотографии и подробную информацию об объекте.

С помощью онлайн-гида можно совершить виртуальную прогулку по Центральной аллее, рассмотреть фонтан "Дружба народов" и отреставрированные павильоны. Виртуальный гид содержит фотографии восстановленных архитектурных памятников, исторические факты о каждом из них и информацию о том, как проходили реставрационные работы.

"Это первый в истории выставки онлайн-гид по отреставрированным объектам. Все желающие из разных уголков страны теперь могут познакомиться с результатами комплексной программы возрождения ВДНХ", — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она сообщила, что на сегодняшний день полностью завершена реставрация 16 объектов, которые вошли в путеводитель. По 10 объектам закончен ремонт фасадов и интерьеров, еще 23 находятся в работе.