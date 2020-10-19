Несмотря на аномально теплую первую половину октября туристов в Татарстане стало значительно меньше, а местные жители ограничили свои походы по ресторанам, сообщила "Интерфаксу" генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

"В начале октября рестораторы Татарстана фиксируют падение трафика на 15-20% от оборотов сентября этого года. Если сопоставить с выручкой аналогичного периода 2019 года, то падение составляет также 15-20%", — говорит Шарафутдинова.

Посещаемость ресторанов в Нижнем Новгороде стала падать примерно неделю назад, отмечает глава городского представительства Федерации рестораторов и отельеров России Александр Котюсов.

"Пока спад в сравнении с осенью прошлого года процентов на 20-25", — сказал Котюсов.

При этом он отметил, что по своей волатильности ситуация с посещаемостью ресторанов похожа сейчас на март, когда "каждый день были новые цифры".

Рестораторы Перми стали в целом фиксировать спад посещаемости около трех недель назад, вместе с тем в некоторых ресторанах отток посетителей начался лишь на прошлой неделе, сообщил председатель правления ассоциации рестораторов Перми Илья Баршевский. "Падение выручки также индивидуально: я знаю заведения, которые потеряли до 65% своей выручки", — отметил Баршевский.

В Оренбурге выручка ресторанов сейчас упала местами до 50% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил агентству генеральный директор Федерации рестораторов и отельеров Оренбургской области Павел Скляренко.

С новой волной эпидемии коронавируса люди стали меньше посещать кафе и рестораны, в том числе, из-за роста опасений подхватить инфекцию, отмечают рестораторы.

Эта боязнь преувеличена — на деле, посещение ресторана куда безопаснее похода в супермаркет или поездки на общественном транспорте, считает Шарафутдинова.

"Не проходит дня, чтоб не говорили о том, что общепит, как и другие общественные места, является местом распространения инфекции. Но в каждом кафе и ресторане имеются рециркуляторы, обеззараживающие воздух, проводится дезинфекция поверхностей, персонал проходит полный медосмотр и использует средства защиты. Рестораны и кафе намного безопаснее того же общественного транспорта, продуктовых магазинов и так далее", — подчеркнула она.

Рестораны сейчас являются одними из самых безопасных общественных мест, убежден Котюсов. "Спад начался в связи с тем, что все говорят: "Не ходите". Хотя, с моей точки зрения, рестораны сейчас — одни из самых безопасных мест для гостей. Мы установили рециркуляторы, у нас официанты и гости — все в масках и перчатках, у нас стоят антисептики везде, где можно. Мы соблюдаем все меры безопасности, мы не проводим танцев и дискотек, рассаживаем гостей по четыре человека", — заявил он.

Если в Татарстане будет введен новый карантин, то заведения, взявшие льготные кредиты в надежде сохранить персонал, окажутся на пороге банкротства, резюмировала Шарафутдинова.

"Если рассматривать оптимистичный сценарий, то восстановление отрасли мы ожидаем к лету 2021 года. Если говорить о пессимистичном, то, возможно, уже нечего будет восстанавливать, к сожалению. Очень много предприятий получили льготный кредит под 2% в надежде сохранить численность (персонала — ИФ). Но если будут вводиться новые ограничительные меры, то оплачивать персонал в таких условиях будет просто нечем, и закрытия — неизбежны", — добавила она.

Нижегородские рестораторы также надеются на то, что оборот восстановится к лету. "К следующему лету — оптимистичный сценарий. Пессимистичный сценарий — может быть что угодно, бесконечные волны", — говорит Котюсов.

В Перми владельцы ресторанов опасаются нового карантина и не рискуют делать прогнозы. "Все гадают. Понимания нет. Есть страх нового карантина", — отмечает Баршевский.

В преддверии Нового года ресторанный бизнес в Оренбурге будут поддерживать корпоративы, после новогодних праздников выжить будет куда тяжелее, считает Скляренко.

"Небольшой подъем будет к концу года из-за маленьких корпоративов, но с начала нового года, скорее всего, бизнес будет в очень сильном упадке, и даже те заведения, которые открылись после снятия ограничений, вынуждены будут экономить или закрывать предприятия, а хуже того — выставить на продажу свой бизнес", — прогнозирует он.

По мнению Скляренко, с рынка уйдут многие игроки формата шашлычных и подобных заведений, поскольку у них нет возможности сильно снижать себестоимость.