Как сообщает правительство республики, отель рассчитан на 200 номеров. Здание из 5 основных этажей будет представлять собой многофункциональный комплекс, зоны отдыха которого предполагают создание пешеходного бульвара с фонтанами, ресторанных веранд, павильонов с сувенирами и площадкой для проведения праздничных театрализованных мероприятий.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Бурятии, стоимость проекта составит 750 млн рублей. Гостиничный комплекс будет строиться в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором проекта выступает создатель туристического комплекса "Сагаан Морин" Лев Асалханов. "Со стороны правительства мы окажем поддержку в формате строительства дополнительных инженерных коммуникаций — строительство очистных сооружений, газовых котельных", — отмечает глава региона Алексей Цыденов, чьи слова приводятся в сообщении. Туристско-рекреационный кластер "Подлеморье" расположен на территории 139,52 га в Кабанском районе Бурятии. Объекты кластера размещаются на участках, расположенных вдоль береговой линии южного побережья озера Байкал.