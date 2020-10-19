"У этого проекта потенциально очень хорошая доходность — до 20% годовых, а также выгодные преимущества режима ТОР "Курилы". Для его реализации требуется 15 млрд рублей частных инвестиций", — рассказал Лисневский.

Он добавил, что общая стоимость проекта — почти 24 млрд рублей. Из них более 9 млрд рублей предполагаются государственные инвестиции в создание инженерной инфраструктуры: расширение аэропорта на Итурупе, строительство автодорог, причального сооружения, ЛЭП, водозаборных и очистных сооружений.

Инициатором создания горнолыжного комплекса и одним из инвесторов выступила одна из лидирующих в отрасли компания "Роза Хутор". Планируется построить горнолыжный комплекс с 13 км горнолыжных трасс и с гостиницами на 700 туристов, гольф-поле, обустроить термальную лагуну.

"Наша компания обладает большим опытом в развитии туристических комплексов и за последние полгода провела анализ проекта "Итуруп Резорт". Мы подтверждаем рентабельность проекта. Его реализация позволит развивать Итуруп как одно из лучших туристических мест. Комплекс может стать, по сути, второй "Розой Хутор" только на другом конце страны", — заявил представитель компании "Роза Хутор" Алексей Соловьев, участвовавший в заседании.

По словам Лисневского, еще одной "важной составляющей доходной части проекта может стать доход от круизного пассажиропотока, а это около 400 тысяч гостей в год".

Губернатор региона Валерий Лимаренко, который вел заседание инвестсовета, поручил провести в ближайшее время серию мероприятий для потенциальных инвесторов, в том числе — организовать тур для бизнеса на Сахалин и Курилы для знакомства с предполагаемой территорией и объектами проекта "Итуруп Резорт".