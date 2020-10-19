Обслуживать рейсы будут воздушные суда Airbus A319.

Ранее сообщалось что "Аврора" с 1 ноября возобновит выполнение регулярных рейсов по маршруту Владивосток-Токио-Владивосток, также прерванных из-за пандемии.

Полеты будут выполняться один раз в неделю — по воскресеньям.

В настоящее время регулярные полеты из аэропорта Владивостока за рубеж не выполняются.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. По итогам 8 месяцев 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 897 тыс. человек, что почти в 2,3 раза меньше, чем в январе-августе 2019 года.

Контрольный пакет (51%) АО "Авиакомпания "Аврора" принадлежит ПАО "Аэрофлот", 49% — правительству Сахалинской области. В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.