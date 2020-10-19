"Проверкой установлено, что в августе 2020 года авиакомпания не выполнила своевременную перевозку пассажиров в города Самара, Минеральные Воды, Сыктывкар, Калининград, при этом задержки вылета составили более 8 часов", — говорится в сообщении транспортной прокуратуры, которая провела проверку по вопросу исполнения законодательства о защите прав потребителей.

В отношении авиаперевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). "РусЛайну" назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

"В нарушение требований Воздушного кодекса РФ, авиаперевозчик не обеспечил своевременную замену воздушного судна, прибытие которого в аэропорт "Кольцово" задерживалось, а также пассажирам не была представлена услуга по размещению в гостинице", — уточнили в прокуратуре.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.