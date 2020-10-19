Полеты будут выполняться раз в неделю на Airbus A320, вмещающих 168 пассажиров.

"Это первый регулярный рейс авиакомпании в страну Шенгенской зоны с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленными неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", — говорится в сообщении перевозчика.

Власти РФ с 15 августа разрешили возобновить регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Женеву и Цюрих — их запустили "Аэрофлот" и SWISS. В октябре по одному рейсу в неделю в эти города было разрешено выполнять из Санкт-Петербурга.

"Россия" входит в группу "Аэрофлот". В прошлом году перевезла 11,6 млн человек, став третьей крупнейшей авиакомпанией РФ. Базовые аэропорты — петербургское "Пулково", московское "Шереметьево".