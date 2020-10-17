"В связи с продолжающими поступать в посольство многочисленными обращениями находящихся здесь россиян относительно организации вывозных рейсов в Россию хотели бы отметить, что с 21 сентября эта программа прекращена", — сообщает дипмиссия в "Фейсбуке".

За время пандемии из страны было организовано 47 вывозных рейсов, на которых было перевезено 10 200 пассажиров.

В посольстве уточнили, что вывозные рейсы была отменены в связи с возобновлением транспортного сообщения между Россией и рядом иностранных государств. "Граждане имеют возможность вернуться на родину рейсами зарубежных авиакомпаний через страны, возобновившие авиасообщение с РФ", — подчеркнули в дипмиссии.

Там также добавили, что по имеющейся у посольства информации, некоторые российские авиакомпании прорабатывают возможность организации чартерных рейсов из Таиланда.