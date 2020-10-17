"С 1 августа более 2% граждан, вернувшихся в Москву с отдыха за границей, в течение трех дней не внесли на портал Госуслуг свои результаты тестов на COVID-19. Административные материалы в суды были направлены в отношении 955 человек. По результатам дел 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн 23 тыс. 500 рублей", — говорится в сообщении.

За непредоставление результатов тестирования на COVID-19 после возвращения из-за границы россиянам грозит штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

"В Москве пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР можно не только в пунктах тестирования в аэропортах, но и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках по месту жительства", — напомнили в ведомстве.