"90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию. Это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах и в ресторанах: один не надевает маску, другой носит неправильно", — цитирует его пресс-служба Минздрава.

Хаитов подчеркнул, что пока нет специфического лекарства от коронавируса, россиянам нужно делать то, что рекомендует Минздрав — а именно, строго соблюдать карантинные меры: носить маски, перчатки, избегать мест скопления людей.

"Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер. В Китае только за счёт очень жесткой дисциплины уже почти нет коронавируса", — сказал он.