"Мы однозначно уже выносили ходатайство о рассмотрении вопроса о снижении НДС, и не только для гостиничного сектора, но и ресторанного – для всех субъектов HORECA, пострадавших из-за пандемии. Но на самом деле пандемия это только подтолкнула. НДС для нас является оборотным для отрасли, а не реальным налогом на добавленную стоимость. Поэтому все предприятия гостинично-туристской сферы должны платить сниженный НДС. Мы ходатайствовали о 7%. У нас есть финансовое обоснование для этого, анализ международного рынка, у кого какой НДС, есть финансовые расчеты", — сказала она.

Лысенкова добавила, что Ростуризм выступает за одинаковое снижение НДС для отелей и ресторанов. По ее словам, "это станет огромной победой для отрасли, а также приведет к выходу из тени большого числа предприятий, в том числе тех, которые сидят на упрощенке".

Она также напомнила, что в ноябре наступает "час икс" для всех субъектов отрасли: после предоставленных весной отсрочек они должны возвращать налоги и кредиты. Ранее они не смогли получить даже частичного списания налогов, несмотря на многочисленные просьбы.

"Все это приведет к ситуации пике, которое будет хуже, чем летом. Потому что сейчас мы в зимнем сезоне, во втором этапе пандемии, ощутимого объема продаж даже с учетом акции кэшбека ни у кого не будет. Люди просто боятся путешествовать", — заметила Лысенкова.

Она подчеркнула, что в ходатайстве о снижении НДС Ростуризму необходимо объединиться с общественными организациями и выступить с ними единым фронтом. "Будет странно, если других звонков от отрасли нет, а только ведомство об этом просит. Одни мы не справимся", — заключила она.

Представители общественных объединений в сфере туризма полностью поддержали инициативу Ростуризма.

"Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российский союз туриндустрии (РСТ) уже лет пять предлагают снизить НДС для гостиниц как минимум вдвое. Так что не поддержать предложение Ростуризма – значит ратовать за развитие туризма в России на словах, а не на деле», — сказал порталу «Интерфакс-Туризм» глава комиссии РСПП по туризму и почетный президент РСТ Сергей Шпилько.

Он напомнил, что в прошлом году НДС в России вырос с 18 до 20% и, кроме того, гостиницы вынуждены платить НДС с комиссии Вooking.com.

"Если же к этим налогам добавится еще предлагаемый Минфином 3%-ый гостиничный сбор, это получится под 24%. Для сравнения, VAT – аналог НДС для гостиниц во Франции и Испании – составляет 10%, в Германии 7%, в Бельгии, Нидерландах и Португалии 6%, в Люксембурге вообще 3%. Причем снижение VAT для гостиниц и ресторанов в странах ЕС произошло в основном на фоне экономического кризиса 2007 г., это была мера по сохранению рабочих мест и поддержке экспорта услуг", — рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Эксперт добавил, что в России гостиницы работают в более сложных условиях, чем в Европе из-за большей стоимости кредитов и более короткого туристического сезона. А значит находятся в невыгодных условиях по сравнению с европейскими конкурентами, в том числе, с точки зрения инвестиционной привлекательности.