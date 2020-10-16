Выставки хризантем проводятся под открытым небом в ботсаду в поселке Никита под Ялтой каждую осень с 1953 года. Бал популярен у туристов и жителей полуострова.

"Бал хризантем, который проходит в 67-й раз, снова бьет все рекорды. Впервые в истории традиционных выставок в открытом грунте здесь представлено сразу 500 сортов и гибридных форм хризантемы. Для сравнения: в прошлом году коллектив сада представил 472 сорта и гибридные формы, эта тенденция к неуклонному росту представленных коллекционных сортов наблюдается с 2014 года", — говорится в пресс-релизе.

Как правило, массовое цветение хризантем в открытом грунте на Южном берегу Крыма проходит с третьей декады октября до середины ноября. Если позволит погода, гости сада смогут любоваться цветением хризантем, особенно средне-поздних и поздних сортов, в конце ноября и даже в начале декабря.

Коллекция хризантем начала формироваться в НБС с первых лет основания сада. С 1939 года ученые занимаются селекцией хризантемы, создавая высокодекоративные сорта и формы, приспособленные к выращиванию в условиях открытого грунта. "Никитский сад обладает не только старейшей, но и наиболее крупной коллекцией хризантем в России. В ней представлены все основные классы и группы хризантем, сорта отечественной (в том числе Никитского ботанического сада), европейской, азиатской и американской селекции", — отметил директор ботсада, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Плугатарь. Его слова приводятся в пресс-релизе.

В этом году крупноцветковая хризантема представлена 180 сортами и формами, мелкоцветковая — 320.

На центральном участке демонстрируется около 32 тысяч растений хризантем, на примыкающем к нему панно высажена композиция еще из 15 тысяч бордюрных хризантем.

Никитский сад, которому более 200 лет, расположен в южнобережном поселке Никита. В январе 2016 года сад получил федеральный статус. Он является родоначальником таких отраслей народного хозяйства России, как: виноградарство, эфиромасличное растениеводство, табаководство, южное декоративное садоводство, южное и субтропическое плодоводство.