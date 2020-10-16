Это второе казино в ИРКЗ "Приморье", всего планируется создание 12 развлекательных комплексов.

Инвестиции в первую очередь комплекса "Шамбала" составили 3,5 млрд рублей, общая сумма инвестиций в проект достигнет 8 млрд рублей.

В рамках первой очереди комплекса построен игровой зал общей площадью 5,2 тыс. кв. метров. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2022 году, в том числе 5-звездочный отель на 270 номеров.

В 2021 году в "Приморье" планируется открытие гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok (инвестор — крупный игорный оператор из Камбоджи).

Как сообщалось, резидент интегрированного развлекательного курорта "Приморье" компания G1 Entertainment в октябре 2015 года открыла первый объект в игорной зоне — крупнейшее в России казино Tigre de Cristal.

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком.