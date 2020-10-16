"В соответствии с решениями правительства РФ, авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября и с 1 ноября — с Японией", — сообщила представитель Росавиации журналистам.

В минувшую среду оперативный штаб при правительстве по борьбе с COVID-19 известил о возобновлении авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Рейсы в Сербию будут выполняться по направлению из Москвы в Белград, на Кубу — также из российской столицы в города Кайо-Коко и Санта-Клара. В каждом случае полеты будут дважды в неделю, говорилось в сообщении штаба, при этом сроки начала полетов там не уточнялись.

В Японию с 1 ноября разрешены рейсы по маршрутам Москва — Токио (два раза в неделю) и Владивосток — Токио (один раз в неделю).