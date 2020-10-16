В Туле в пятницу были подведены итоги Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России, организованного Агентством стратегических инициатив. Из 36 финалистов были выбраны 10 победителей, которые смогут реализовать свои проекты.

"Нам нужно от конкурсных процедур как можно скорее переходить к практической реализации проектов. Наша работа будет сосредоточена на трех основных направлениях. Первое – это системное развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры там, где это нужно. А точнее, создание условий для бизнеса, чтобы она развивалась", — сказала Догузова на пресс-конференции, посвященной подведению итогов конкурса.

Она подчеркнула, что второй блок вопросов будет связан с системным маркетингом и продвижением.

"Наряду с отсутствием инфраструктуры часто и наши граждане, и иностранные туристы не знают, куда можно поехать, как туда добраться, и чем себя занять. И третий блок вопросов касается снятия законодательных барьеров и ограничений. Вот этот законодательный блок, ему отдельное внимание будет уделяться. Все эти три блока вопросов мы планируем включить в национальный проект по туризму, над формированием подходов к которому мы сейчас работаем", — добавила глава Ростуризма.

Она напомнила, что Ростуризм в этом году впервые будет запускать грантовую поддержку общественных предпринимательских проектов.

"Сбор заявок неделю назад завершился, итоги будут скоро подведены, и это реальная денежная поддержка этих инициатив. В рамках конкурса мы получили более 120 заявок. Им будет отдано предпочтение в рамках конкурсного жюри", — рассказала Догузова.

По ее словам, первые проекты будут реализованы уже в следующем году – это будут проекты обустройства туристических троп, создания средств размещения из быстровозводимых модульных конструкций, таких как кемпинги и автокемпинги, и другие.

Глава Ростуризма также напомнила, что 15 октября стартовал второй этап программы туристического кешбэка, которую Ростуризм уже предложил сделать системной мерой поддержки отрасли.

"Мы давно предложили сделать программу туристического кешбэка ежегодной как системную меру поддержки отрасли. Она в этом году задумывалась как антикризисная мера, так как с одной стороны позволяет туристам доступно отдохнуть, а с другой – позволяет бизнесу продержаться, поддерживает региональные экономики, рабочие места. И с этой точки зрения является уникальной. Мы решили, что эта программа должна стать системной мерой поддержки доступных путешествий внутри страны. Если она такой станет, мы обязательно отдельное внимание уделим экологическим территориям и экологическому туризму", — подчеркнула Догузова.