Победителями конкурса стали проекты "Заповедная Камчатка. Земля людей, вулканов и лососей", "Земля леопарда" (Амурская область), "Сердце Башкирии", "Лагуна Буссе" (Сахалинская область), "Тункинская долина" (Республика Бурятия), "Камское Устье" (Республика Татарстан), ТРК "Горная Хакасия", "Большая Валдайская тропа" (Новгородская область), "Самарская Лука", "Романцевские горы" (Тульская область).

В номинации "Территория перспективного развития" отмечены следующие проекты: ТРК "Чёрные земли" (Республика Калмыкия), ТРК "Кластер Муромский" (Республика Карелия), ТРК "Гора Белая" (Свердловская область), ТРК "Смоленское Поозерье. Истоки России" (Смоленская область), ТРК "Паустовский" (Рязанская область), ТРК перспективного развития "Междуреченск" (Кемеровская область).

В номинации "Победитель народного голосования" победителем стал ТРК "Высокогорский" (Республика Татарстан).

Глава АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что 26 проектам, которые вышли в финал, но не стали победителями, в любом случае будет оказана поддержка. «Я думаю, что каждый получил очень серьезный пакет рекомендаций от членов экспертного совета и конкурсной комиссии, которые впрямую касаются конкретных доработок проектов. Они уже имеют план действий на перспективу и у них будет больше шансов получить поддержку губернаторов регионов, инвестиции», — сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам конкурса.

Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что Ростуризм со своей стороны также окажет поддержку всем финалистам конкурса.

Ранее в финал вышли 36 команд из 32 регионов России, представляющие 97 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Целью конкурса было выбрать топ-10 территорий для развития, которые получат возможность привлекать инвесторов и получать софинансирование из федеральных программ, а затем в конце года начать реализацию проектов.

Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России был инициирован и проводился "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) при поддержке министерств по развитию Дальнего Востока и Арктики, природных ресурсов, экономического развития, сельского хозяйства, а также Ростуризма.