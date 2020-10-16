"Рейсы в аэропорт "Домодедово" будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Минска в 13:35 и прибытием в Москву в 14:55. Улететь из Москвы можно будет в 14:45 с прибытием в Национальный аэропорт Минска в 16.05", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, "Белавиа" возобновила полеты в РФ с 30 сентября, начав с одного рейса в неделю в "Домодедово".

Авиасообщение между Россией и Белоруссией было приостановлено в середине марта по инициативе правительства РФ в связи с закрытием транспортного сообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции.