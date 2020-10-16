Как сообщает пресс-служба ВСС, в письме его глава напоминает, что союз неоднократно выступал с предложениями по усилению контроля за деятельностью туроператоров (введение дополнительной отчетности, раскрытия реальных оборотов туроператоров), в том числе путем внедрения системы "Электронная путевка".

"Такая система позволила бы взять под контроль главный параметр, влияющий на размер финансовой ответственности – реальное количество проданных туроператором путевок. А это, в свою очередь, позволило бы ввести ограничения продажи турпродуктов при достижении туроператором порогового значения максимально возможного объема его обязательств", — считает Юргенс.

Кроме того, в союзе считают, что предполагаемое же поправками создание фонда поможет обеспечить высокую гарантию защиты прав граждан и контроль деятельности туроператоров, а также снизить риски фальсификации.

"Страховое сообщество считает, что при переходе на альтернативный инструмент финансового обеспечения ответственности туроператора договор страхования по его окончании может быть заменен полноценным членством в системе "Электронная путевка". Это, с одной стороны, существенно повысит надежность туроператоров, а с другой — сделает ненужными какие-либо иные механизмы гарантирования, что, опять-таки, сэкономит расходы туроператоров", — добавил глава ВСС.

Как сообщалось, страховые компании очень неохотно страхуют туроператоров из-за высоких рисков такого бизнеса. Особенно эта проблема обострилась с началом пандемии коронавируса, из-за которой в апреле 2020 года туристическая отрасль фактически остановила деятельность. ВСС неоднократно заявлял, что механизм страхования финансовой ответственности туроператоров перед туристами нуждается в пересмотре и является для страховщиков добровольным, а не обязательным.

Рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации", который вводит в России обязательное использование системы "Электронная путевка" для всех видов туризма, запланировано на осеннюю сессию парламента. В соответствии с законопроектом туроператоры должны вводить в систему информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Кроме того, законопроектом предусмотрено создание гарантийного фонда, средства которого можно использовать для помощи туристам в экстренных ситуация, выплат за аннулированные туры, а также для инвестирования в инфраструктуру внутреннего туризма.

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР) выступают против законопроекта в его нынешнем виде в условиях тяжелейшего кризиса на туристическом рынке и несколько раз просили правительство и руководство Госдумы не допустить его принятия.