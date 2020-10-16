Всего же на территорию региона с 1 августа по 16 октября из иностранных государств прибыли почти 29,6 тыс. человек — 849 граждан обследование в установленный законом срок не прошли.

"В отношении 320 человек уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования. 529 свердловчанам направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении. На данный момент наложено 18 штрафов на общую сумму 200тыс. руб.", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, прибывающим из-за границы в Свердловскую область необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг. До получения результата теста гражданам необходимо соблюдать изоляцию.