Авиакомпания AZUR air в пятницу объявила о начале полетов на остров Занзибар в Танзании 31 октября из шести городов.

"Интурист" расширяет предложение по турам в Танзанию на базе чартерной перевозки авиакомпании AZUR air. В ближайшие дни в системе бронирования появятся туры на Занзибар из Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска. В настоящий момент уже доступны к бронированию туры с вылетами из Москвы", — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что полеты на Занзибар будут выполняться на лайнерах Boeing 777-300ER, салоны которых обновлены и оборудованы мультимедийными системами.

"Мы видим высокий интерес к путешествиям в Танзанию. Вылеты в Стоун-Таун из Москвы и регионов РФ будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего расписания авиаперевозчика. Гостям на Занзибаре доступно размещение самого разного уровня, от гостевых домов до отелей 5* с питанием "все включено", — отметили в "Интуристе".

Стоимость туров с вылетами из Москвы в ноябре на 12 ночей стартует от 131,2 тыс. рублей на двоих с размещением в отеле 3* с завтраками.

Для посещения Занзибара россиянам не нужны тесты на коронавирус, виза оформляется по прилету. В рамках экскурсионной программы можно отправиться в континентальную Танзанию на сафари по национальным паркам, или в составе группы совершить восхождение на гору Килиманджаро.

"С начала открытия продаж туров на чартерной перевозке из Москвы бронирования шли динамично. Кроме того, к нам поступало достаточное количество запросов от агентств о возможности открытия региональных вылетов на Занзибар. В виду фактического отсутствия чартерной перевозки по другим традиционным зимним направлениям из регионов, есть все основания полагать, что чартерная программа на Занзибар этой зимой будет востребована", — цитирует пресс-служба исполнительного директора "Интуриста" Сергея Толчина.