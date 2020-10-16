"За сентябрь и первую неделю октября Турция стала лидером по тратам клиентов ВТБ среди всех курортных направлений, доступных россиянам для отдыха в этом сезоне. Объем трат там достиг 1,15 млрд рублей, что на 113 млн рублей больше, чем за тот же период годом ранее. Наиболее заметно, в 3,8 раза, выросли траты держателей карт ВТБ на железнодорожные и авиабилеты. В 2,2 раза больше стали тратить на аренду автомобилей и мотоциклов, на 82% увеличились расходы на гостиницы и отели, на 72% — на рестораны и кафе. На 28% выросли траты на экскурсии. При этом клиенты банка стали меньше тратить в магазинах одежды и обуви – снижение оборота в этом сегменте составило 13%", — сообщили в пресс-службе банка.

Турция открылась для россиян одной из первых – чартерные рейсы на курорты авиакомпании запустили 10 августа. У других открытых для россиян зарубежных странах показатели, напротив, снизились.

"Всего за тот же период траты клиентов ВТБ в открытых странах составили 2 млрд рублей, сократившись на 35%. В Египте во время "бархатного сезона" клиенты ВТБ потратили почти 11 млн рублей, что сопоставимо с результатами прошлого года. В остальных открытых странах произошло серьезное падение расходов. В ОАЭ траты туристов сократились на 54%, в Великобритании – на 48%, в Белоруссии – на 40%, на Мальдивах – на 36%, в Швейцарии – на 30%. Наиболее заметно – в 10 раз – снизились траты в Греции и Южной Корее", — сообщили в банке.

По данным банка, рекордный рост расходов туристов произошел в Танзании, открывшейся для россиян 1 августа. Но и стартовало направление с очень низкой базы.

"Расходы на отдых здесь в сентябре-начале октября выросли в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, но составили они всего 5 млн рублей", — сообщили в ВТБ.

Полеты в Великобританию, а также в турецкие города Стамбул и Анкара возобновились 1 августа, в Швейцарию – 15 августа, в Египет, ОАЭ и на Мальдивы — 9-11 сентября. В Танзанию полеты было разрешено также открыть 1 августа, однако авиакомпании запустят прямые рейсы на Занзибар только в конце октября. Греция разрешила въезд россиянам 7 сентября, но в ограниченном количестве – 500 человек в неделю. Авиасообщение со страной не возобновлено. Кроме того, с 21 сентября было разрешено возобновить рейсы с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск), а с 27 сентября с Южной Кореей (Сеул).