"Авиакомпания с 31 октября запускает чартерные рейсы в Танзанию на остров Занзибар. Вылеты запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Новосибирска. Рейсы будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего расписания и запланированы с частотой раз в 10 дней", — говорится в сообщении.

Полеты в Танзанию будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER.

Кроме того, AZUR air с 4 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко на Кубе, а с 5 ноября начинает летать в Санта-Клару. Рейсы пока запланированы только из московского аэропорта "Внуково" с частотой два раза в неделю на воздушных судах Boeing 777-300ER.

В сообщении говорится, что все рейсы в Санта-Клару будут чартерные, они запланированы по четвергам и воскресеньям. В Кайо-Коко чартерные рейсы будут выполняться по средам, а по субботам авиакомпания организует регулярные рейсы на кубинский курорт.

Правительство РФ разрешило возобновить полеты на Кубу, прерванные в марте из-за пандемии коронавируса, ранее на этой неделе. Полеты на Занзибар российские власти разрешили с 1 августа.