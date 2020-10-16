"Ставрополье стало одним из лидеров первого этапа федеральной программы господдержки туристской отрасли по числу участников. Было забронировано поездок на общую сумму более 25 млн рублей. Не собираемся снижать взятую планку и в этот раз. По нашей оперативной информации, во втором этапе программы принимают участие 69 санаторно-курортных и гостиничных организаций региона. Это на 22 участника больше, чем в первом туре", — сказал Трухачев.

Он подчеркнул, что курорты края полностью готовы к приему туристов, которые смогут отдохнуть, набраться сил и поправить здоровье, в том числе благодаря бальнеологическим ресурсам.

Как пояснили "Интерфаксу" в министерстве, второй этап программы уже стартовал и продлится до полуночи 5 декабря. В этот период можно заказать туры и проживание на ставропольских курортах на период до 10 января 2021 года, то есть включая новогодние и рождественские праздники.

"Поездка в этот период может длиться от двух ночей, а в рамках первого этапа было от четырех. Возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тыс. рублей вместо 15 тыс. рублей, которые возвращались за туры на первом этапе", — добавили в Минтуризма.

По данным министерства, туристам, приезжающим на отдых в санатории края, при себе необходимо иметь только справку об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14 дней. Такая справка должна быть выдана не позднее, чем за три дня до отъезда.

Необходимость самоизолироваться на две недели не распространяется на отдыхающих и тех, кто прибывает в край по работе и останавливается в гостиницах.

Программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. Ставропольский край по итогам первого этапа программы, который завершился в августе, вошел в топ-3 наиболее востребованных направлений.

Туры с кешбэком можно будет купить на портале мирпутешествий.рф, который переадресует туристов на сайты туроператоров и санаториев.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".