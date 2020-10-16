"Сейчас нацпроект находится в финальной стадии согласования для доклада президенту РФ. Общий объем потребностей финансирования мероприятий в рамках нацпроекта на период 2021-2030 гг. за счет средств федерального бюджета составляет не менее 542 млрд рублей. При этом объем внебюджетных инвестиций оценивается в 2,5 трлн рублей", — сказал он на посвященной нацпроекту онлайн-конференции в пятницу.

Пайкин подчеркнул, что объем внебюджетных инвестиций "очень большой", и чтобы их привлечь, нужно "многое сделать".

"То, как мы сможем осуществить новый законопроект о туризме, – это и будет основой, которая привлечет большие объемы внебюджетных инвестиций. Сегодня при сроке окупаемости гостиницы в 15-20 лет не так много желающих вложиться в этот бизнес. Инвесторы ждут преференций, и наша задача – их дать", — отметил он.

Национальный проект по развитию туризма сейчас разрабатывается в правительстве. Его целевые показатели — трехкратный рост количества поездок граждан РФ по своей стране, увеличение количества рабочих мест в отрасли до почти 6 млн, увеличение вклада туротрасли в ВВП страны. Нацпроект будет реализован в рамках трех федеральных проектов.