Согласно уведомлению, отмена запрета произойдет 27 октября.

"В связи со снижением рисков для гражданской авиации США данная поправка не предусматривает продолжение запрета на полеты в указанных районах Симферополя, срок действия которого истекает 27 октября 2020 года", — говорится в уведомлении.

"Хотя FAA ожидает, что РФ будет продолжать заявлять нелегитимные территориальные претензии и поддерживать конкурирующих (с украинскими) поставщиков аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала, что по-прежнему намерена принимать необходимые меры для сокращения остающихся рисков полетной безопасности в зоне воздушной ответственности Симферополя", — отмечают в управлении.

Между тем, введенные изменения не касаются запрета на полеты авиации США в зоне воздушной ответственности Днепропетровска.

"Поправка продлевает срок действия запрета на определенные полеты в указанных районах Днепропетровской зоны воздушной ответственности с 27 октября 2020 года по 27 октября 2021 года", — уточняется в документе.