"Объем средств по нацпроекту за счет частных инвестиций до 2030 года мы оцениваем в 2,5 трлн рублей – это и прямые частные инвестиции, которые будут связаны юридически обязывающими документами в рамках инструментов господдержки, так и косвенные эффекты с точки зрения частных инвесторов при развитии инфраструктуры", — сообщил на онлайн-конференции в пятницу замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов.

Он пояснил, что объем бюджетных средств по нацпроекту пока находится в стадии обсуждения. "Но объем средств, заложенных в проекте бюджета на 2021 год – первый год национального проекта, соответствует предложениям Ростуризма, направленным в правительство в его рамках", — сказал замглавы Ростуризма.

Национальный проект по развитию туризма сейчас разрабатывается в правительстве РФ. Его целевые показатели — трехкратный рост количества поездок граждан РФ по своей стране, увеличение количества рабочих мест в отрасли до почти 6 млн, увеличение вклада туротрасли в ВВП страны.

Прокуронов подчеркнул, что реализацию нацпроекта Ростуризм предлагает обеспечить в рамках трех федеральных проектов. В составе этих проектов будут приняты такие меры господдержки как туристическое территориальное проектирование, софинансирование строительства обеспечивающей инфраструктуры, субсидирование части процентной ставки по строительству и реконструкции туристской инфраструктуры, софинансирование мероприятий по формированию привлекательности городов для туристов, грантовая поддержка общественных инициатив.