В августе падение перевозок группы было на уровне 41% год к году, в июле — 55%.

На внутренних линиях группа перевезла в сентябре 3,06 млн человек (-1,4%), на международных — 354 тыс. (-86%).

Пассажирооборот за отчетный период уменьшился на 51,2%, до 7,1 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 50,3%, до 8,5 млрд кресло-километров. При этом занятость кресел в авиакомпаниях группы уменьшилась на 1,5 процентного пункта, до 83,5%.

В январе-сентябре пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 23 млн человек (-50,7%), занятость кресел — 73,3% (-9,4 п.п.).

"По мере открытия отдельных международных направлений мы наблюдаем быстрое восстановление пассажиропотока до уровня предыдущего года, — говорится в сообщении со ссылкой на CFO "Аэрофлота" Андрея Чиханчина. — К примеру, в сентябре 2020 года количество перевезенных авиапассажиров на маршрутах в Турцию значительно превысило аналогичный показатель прошлого года, при этом для обеспечения повышенного спроса помимо маршрутов регулярной сети в Стамбул и Анталию были открыты новые рейсы в Бодрум и Даламан. По открытым международным направлениям происходит активное бронирование авиабилетов на ближайшие периоды, в том числе на новогодние праздники, в частности особым спросом пользуются рейсы в Дубай и Мале".

В сентябре из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыл один Airbus А320. На конец месяца парк всей группы насчитывал 357 воздушных судов.