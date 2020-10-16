"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 тыс. 150 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4031 (26,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября, и за две недели возросло до 15 тыс. случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 5 тыс. 049.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 803 человека были выписаны по выздоровлению, 54 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 369 тыс. 313 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 23 тыс. 723 человека. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 056 тыс. 582 человека, в том числе 8 тыс. 485 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.

По информации оперативного штаба, еще 647 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 448 — в Московской области, по 285 — в Ростовской и Нижегородской областях, 226 — в Воронежской области, 219 — в Свердловской области, 212 — в Красноярском крае, 197 — в Архангельском крае, по 180 — в Иркутской, Ульяновской и Томской областях, 175 — в Кемеровской области, 172 — в Волгоградской области, 171 — в Крыму, 170 — в Оренбургской области, по 165 — в Мурманской и Омской областях, 164 — в Ямало-Ненецком АО, 160 — в Пензенской области, 159 — в Коми, 157 — в Саратовской области, по 136 — в Саратовской и Тюменской областях, 133- в Якутии, 129 — в Новосибирской области, 121 — в Карелии, 118 — в Удмуртии, по 117 — в Бурятии и в Орловской области, 115 — в Пермском крае, 107 — в Брянской области, 106 — в Тверской области, по 104 — в Краснодарском и Приморском краях и в Ярославской области, 103 — в Кировской области, 102 — в Челябинской области, 100 — в Ленинградской области.

В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее 100 случаев.

Согласно данным оперштаба о смертности, 24 пациента за сутки скончались в Санкт-Петербурге, девять — в Московской области, по семь — в Кемеровской, Нижегородской и Ростовской областях, по шесть — в Новосибирской и Свердловской областях, по пять — в Татарстане, Удмуртии, в Томской и Ульяновской областях.

По четыре летальных исхода зарегистрировано в Дагестане, Коми, Красноярском и Пермском краях, Кемеровской и Новосибирской областях. В остальных регионах количество летальных исходов не превысило одного — трех случаев или не было зафиксировано.